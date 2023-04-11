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Американские журналисты разозлились на пресс-секретаря Байдена

Ирэна Колесова
В мире
Американские журналисты разозлились на пресс-секретаря Байдена
Фото: whitehouse

Журналисты из пула Белого дома высказали свое недовольство заявлениями пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер по поводу общения президента США с прессой, передает Fox News.

Во время брифинга корреспонденты засыпали Жан-Пьер вопросами о том, почему Байден так мало общается с прессой и не дает официальных комментариев на запросы. Они предположили, что администрация Белого дома пытается оградить американского лидера от общения с журналистами.

Пресс-секретарь ответила на такое предположение отрицательно и стала заверять, что Байден часто выступает публично. По ее словам, ее шеф «беспрецедентно» отвечает на большое количество «выкрикиваемых» вопросов в ходе официальных выступлений.

После этого журналисты стали открыто негодовать, переговариваться между собой и выказывать свое недовольство, сообщает телеканал. Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай, репортеры регулярно предъявляют Байдену такие претензии.

Тем временем, президент США Джо Байден подтвердил, что планирует баллотироваться на второй срок. Он отметил, что пока еще не готов выступить с таким заявлением публично, но обязательно сделает это позже. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.

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