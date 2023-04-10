Байден заявил о планах выдвинуться на второй срок

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Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок. Об этом действующий глава государства заявил в эфире телеканала NBC.

В то же время он уточнил, что пока не готов официально объявить о своем решении, передает НСН. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.

Байден намерен использовать TikTok в рамках своей предвыборной кампании. Отмечается, что продвижение кандидатуры политика в соцсетях нацелено на поиск поддержки у молодых избирателей. Для этого планируется использовать сотни лидеров мнений, которые будут рекламировать достижения действующего главы государства.

Согласно проведенным опросам, только треть американцев считает, что Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные же предпочли бы видеть на посту кого-то другого.

В общей сложности в исследовании поучаствовали около 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Важно отметить, что опрос проводился в течение всего марта и был завершен до того, как стало известно о предъявлении обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.