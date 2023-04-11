Кабель взорвался под землей во дворе жилого дома в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Миусская площадь Карта всех событий

В центре столицы во дворе жилого дома взорвался кабель. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Во дворе жилого дома на Миусской площади под землей произошел хлопок кабеля. Пострадавших нет, — рассказал он.

По словам жильцов, звук хлопка был достаточно громким. Сотрудники МЧС после осмотра места инцидента обнаружили замыкание кабеля, что и стало причиной случившегося, пишет ТАСС.

9 марта в городе Чите Забайкальского края произошел взрыв газа в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате обрушились два верхних этажа, под завалами оказались несколько жителей. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».