Собянин: Московский хакатон завоевал международную премию BOLD Awards

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Московский хакатон «Лидеры цифровой трансформации» стал первым в номинации «Открытые инновации» на международной премии BOLD Awards. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» уже пятый год привлекает разработчиков к решению реальных городских и коммерческих задач. Премия BOLD Awards отмечает проекты в сфере цифровой индустрии, которые помогают бизнесу и повышают уровень жизни, — рассказал глава города.

В рамках премии было представлено более 140 проектов, в частности из Германии, Италии, США. Победителей определили по сумме баллов от экспертов и публичного онлайн-голосования, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В конце марта в Москве начался прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние специалисты со всего мира из ИТ-сферы. В этом году количество призеров увеличится в два раза и составит 60 человек. Кроме того, вырос призовой фонд — с 20 до 40 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 21 мая.