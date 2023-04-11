Москвичи стали чаще пользоваться сервисом «Вызов мастера» на mos.ru

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Жители столицы воспользовались сервисом «Вызов мастера» на mos.ru в прошлом году 93,8 тысячи раз, что на 47 процентов больше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

— Сегодня это один из самых удобных каналов для решения вопросов в сфере ЖКХ, и его востребованность растет. Жители все чаще предпочитают обращаться онлайн: если в 2021 году москвичи оставили 63,9 тысячи заявок, то по итогам 2022-го цифра достигла 93,8 тысячи, а с начала этого года превысила 80 тысяч, — отметил он.

Чаще всего граждане обращаются по вопросам ремонта сантехники, домофон или входной двери, а также устранения неполадок с водоснабжением. В прошлом году в сервисе появились новые темы для обращений, среди них неисправность системы вентиляции в подъезде и ненадлежащее состоянии мусорных контейнеров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Светлана Калинина рассказала, по каким признакам можно распознать фальшивую квитанцию. Документы, как подчеркивается, нужно тщательно проверять.