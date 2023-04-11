Ефимов: Производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе-феврале производство одежды в столице выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом выпуск обуви вырос более чем на 60 процентов. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За первые два месяца года выпуск одежды в столице увеличился в 2,3 раза, а обуви — на 66,3 процента по сравнению с январем-февралем прошлого года. Сфера легкой промышленности представлена в Москве более 200 предприятиями, которые активно занимают освободившиеся ниши и удовлетворяют растущий спрос на свои изделия, — сказал представитель мэрии.

Он также добавил, что в настоящее время на заводах и фабриках отрасли трудятся больше десяти тысяч человек. Столичное руководство активным образом поддерживает предприятия легкой промышленности.

Например, некоторым производителям был присвоен статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые преференции. Кроме того, город предоставляет инвесторам землю в аренду без торгов для строительства инновационных и социально-значимых производств.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, с начала текущего года выпуск трикотажной и вязаной одежды городскими производителями превысил 1,5 миллиона изделий, а спецодежды — 277 тысяч. В то же время на столичных фабриках было произведено более 286 тысяч пар обуви.

Также Ефимов рассказал, что специализирующаяся на производстве одежды для детей до пяти лет столичная компания MIMIBABY нарастила в 2022 году объемы производства в 8,5 раза по сравнению с 2021-м.