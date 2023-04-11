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Сергунина: Новый проект на платформе «Город идей» посвятили 95-летию Парка Горького

Евгений Жуков
Город
Сергунина: Новый проект на платформе «Город идей» посвятили 95-летию Парка Горького
Фото: Пресс-служба Парка Горького
Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

На столичной платформе «Город идей» стартовала регистрация участников проекта «Парк Горького», приуроченного к юбилею: в августе культурной площадке исполнится 95 лет. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея, — сказала представитель мэрии.

Направить свои предложения по наполнению событийной программы парка можно будет с 18 по 20 апреля. У жителей столицы будет возможность принять участие в обсуждениях, посвященным достопримечательностям, работе летнего кинотеатра и инфоцентра, а на заключительном этапе — проголосовать за понравившиеся инициативы.

Платформа «Город идей» появилась в 2014 году. С ее помощью горожане делятся своими идеями по развитию города в самых разных сферах — от предпринимательства до благоустройства дворов и парков.

Фото: Пресс-служба Парка Горького
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Фото: Пресс-служба Парка Горького
Фото: Пресс-служба Парка Горького
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Фото: Пресс-служба Парка Горького

Кроме того, Наталья Сергунина рассказала, что в апреле столичные учебные заведения в сфере культуры проведут свыше 30 мероприятий на различных площадках Москвы.

Наталья Сергунина Москва Парк Горького
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