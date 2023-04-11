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Дом на 240 квартир построят по программе реновации в районе Черемушки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 240 квартир построят по программе реновации в районе Черемушки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

В столичном районе Черемушки построят дом на 240 квартир в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко во вторник, 11 апреля.

— Жилой фонд Черемушек преимущественно состоит из квартальной застройки панельными домами, поэтому в рамках реновации район будет серьезно обновлен. На выделенной стартовой площадке появится односекционный дом с подземной парковкой. Общая площадь строения составит около 24,5 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

В односекционном доме появится 48 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры, две из которых предназначены для маломобильных жильцов. На первом этаже расположатся колясочные, помещения для консьержа и площади для объектов общественной инфраструктуры.

Территорию здания благоустроят: высадят деревья, кустарники и газоны, а также построят детскую и спортивную площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала года в столице построили свыше 4,5 тысячи квартир по программе реновации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за первый квартал 2023 года в городе расселили свыше 60 старых домов в 35 районах.

Строительство Недвижимость Жилье Район Черемушки Реновация
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