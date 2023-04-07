Собянин: С начала года по программе реновации уже построено больше 4,5 тысячи квартир

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С начала года в городе построили свыше 4,5 тысячи квартир по программе реновации. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас передаем для заселения две тысячи квартир в восьми новостройках, расположенных в семи районах Москвы. Таким образом, количество начавших переезд жителей составит почти 114 тысяч человек, а общее количество заселяемых новостроек — 228, — сказал он.

Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что за первый квартал 2023 года в Москве расселили свыше 60 старых домов в 35 районах города.

В частности, в районе Люблино началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка рассчитана на 80 квартир (однокомнатных — 36, двухкомнатных — 32, трехкомнатных — 12).

Кроме того, в Нижегородском районе передали под заселение четвертый дом, построенный по программе реновации. Новостройка возведена по уникальному проекту. Она включает в себя три корпуса и девять разновысотных секций.

При этом порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. Как выяснилось, половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.