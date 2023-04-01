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Четвертый дом по программе реновации передали под заселение в Нижегородском районе

Евгений Силаев

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Четвертый дом по программе реновации передали под заселение в Нижегородском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
улица Нижняя Хохловка, дом 8 Карта всех событий

В Нижегородском районе передали под заселение четвертый дом, построенный по программе реновации. Он расположился по адресу улица Нижняя Хохловка, дом 8. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новостройка возведена по уникальному проекту. Она включает в себя три корпуса и девять разновысотных секций. Всего в помещении 1028 квартир, 514 из которых — двухкомнатные. Переселение жильцов будет проходить поэтапно.

— Равнозначные квартиры в новостройке на улице Нижняя Хохловка смогут получить около 400 человек. Они уже приступили к осмотру предложенного городом жилья. Сообщить о своем согласии на переезд москвичи могут в центре информирования по переселению, который работает на первом этаже нового дома. Там же можно получить необходимые консультации по вопросам переселения и помощь в оформлении документов, — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Левкин рассказал, что более 350 человек в Даниловском районе приступили к переезду по программе реновации. В новом доме обустроили 161 квартиру: 65 однокомнатных, 74 двухкомнатные (в том числе две для маломобильных граждан) и 22 трехкомнатные.

Кроме того, две новостройки, построенные по программе реновации, передали под заселение в Бабушкинском районе столицы. Первое здание расположено на Радужной улице, дом 18, а второе — на Осташковской улице, дом 9, корпус 2.

Дома Москва Реновация Нижегородский район
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