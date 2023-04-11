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Приметы и советы

Трихолог Денисова перечислила основные причины появления секущихся волос

Лейла Алиева
Общество
Трихолог Денисова перечислила основные причины появления секущихся волос
Фото: shutterstock

Одной из причин появления секущихся волос является неправильный уход за ними. Об этом рассказала трихолог Екатерина Денисова.

Также вызвать сечение кончиков волос могут красители с высокопроцентными окислителями и использование термоприборов.

— Чтобы этого избежать, нужен тщательный уход за волосами. Важно использовать специальные кондиционеры, маски, сыворотки и масла. Волосы портятся, когда мы укладываем их с помощью плойки, сушим горячим воздухом или воздействуем на них контрастными температурами, резко переключая фен с нижних показателей на высокие, — пояснила специалист.

Сечься волосы могут также из-за воздействия прямых солнечных лучей, поэтому в жаркую погоду следует выходить на улице в головном уборе. Соблюдение строгих диет также влияет состояние волос. Так, ограничения в питании могут привести к дефициту белка и важных элементов, которые придают волосам крепкость, передает «Москва 24».

В межсезонье многие люди сталкиваются с выпадением волос. Влияет ли время года на этот процесс, можно ли его остановить и как вернуть волосам прежнюю густоту, «Вечерняя Москва» узнала у врача — дерматовенеролога-трихолога Юлии Нагайцевой.

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