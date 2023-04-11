Трихолог Денисова перечислила основные причины появления секущихся волос
Одной из причин появления секущихся волос является неправильный уход за ними. Об этом рассказала трихолог Екатерина Денисова.
Также вызвать сечение кончиков волос могут красители с высокопроцентными окислителями и использование термоприборов.
— Чтобы этого избежать, нужен тщательный уход за волосами. Важно использовать специальные кондиционеры, маски, сыворотки и масла. Волосы портятся, когда мы укладываем их с помощью плойки, сушим горячим воздухом или воздействуем на них контрастными температурами, резко переключая фен с нижних показателей на высокие, — пояснила специалист.
Сечься волосы могут также из-за воздействия прямых солнечных лучей, поэтому в жаркую погоду следует выходить на улице в головном уборе. Соблюдение строгих диет также влияет состояние волос. Так, ограничения в питании могут привести к дефициту белка и важных элементов, которые придают волосам крепкость, передает «Москва 24».
В межсезонье многие люди сталкиваются с выпадением волос. Влияет ли время года на этот процесс, можно ли его остановить и как вернуть волосам прежнюю густоту, «Вечерняя Москва» узнала у врача — дерматовенеролога-трихолога Юлии Нагайцевой.