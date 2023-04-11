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Аферисты из Подмосковья украли у пенсионеров более миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Аферисты из Подмосковья украли у пенсионеров более миллиона рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Группа телефонных мошенников украла у подмосковных пенсионеров более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 11 апреля.

По ее словам, аферисты позвонили 76-летней жительнице городского округа Орехово-Зуево и сообщили, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП. Чтобы родственницу не привлекали к уголовной ответственности, пенсионерке предложили заплатить 600 тысяч рублей курьеру. Женщина выполнила требования мошенников, но позже поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские изучили записи с видеокамер и установили личность курьера. Подозреваемого задержали по месту жительства в Москве. Им оказался 22-летний уроженец Архангельской области.

По его словам, он нашел эту работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги и переводить их на счета «работодателей», оставляя себе пять процентов в качестве гонорара.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек причастен еще к двум кражам у пенсионеров. Суммарный ущерб, нанесенный злоумышленником, превысил миллион рублей.

Фигуранта заключили под стражу.

Другой случай поимки курьера-мошенника произошел в подмосковном Егорьевске. Пенсионерка не стала торопиться выполнять требования аферистов, а сперва позвонила сыну. Мужчина догадался, что мать пытаются обмануть, и вызвал полицию.

Подмосковье Орехово-Зуево Московская область Преступления Уголовные дела
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