Школьников двух поселков на Камчатке переведут на онлайн-обучение из-за выброса пепла вулкана

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Школьников из поселков Ключи и Козыревск Камчатского края необходимо временно перевести на дистанционное обучение из-за выбросов пепла на вулкане Шивелуч. С таким предложением выступил глава Усть-Камчаткого района Олег Бондаренко во вторник, 11 апреля.

Ввести дистанционный формат обучения он предложил примерно на 10 дней. По мнению Бондаренко, нынешняя обстановка в регионе не позволяет детям добираться до школ, передает ФАН.

Пылевая туча накрыла сразу несколько поселков в Камчатском крае после того, как там началось извержение вулкана Шивелуч. На улицах начался пеплопад, людям советуют не выходить из дома без крайней необходимости. Шлейф пепла от вулкана растянулся на 500 километров, скоро облако может накрыть Петропавловск-Камчатский. По словам ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Все больницы в Усть-Камчатском районе работают круглосуточно. Врачи обходят дома местных жителей и узнают, в каком они состоянии и нужна ли помощь. Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. В его состав входят три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч.