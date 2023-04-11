Рабочий пострадал на стройке на западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, улица Сергея Бондарчука, 6 Карта всех событий

На западе столицы на строительной площадке пострадал рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По информации собеседника «ВМ», инцидент произошел на стройке дома № 6 на улице Сергея Бондарчука. В результате обрушения пострадал рабочий, его госпитализировали.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт выезда команды на место происшествия.

Другой инцидент на стройке произошел в том же районе. В результате обрушения железной опалубки на улице Лобачевского погиб один рабочий, еще двое пострадали.