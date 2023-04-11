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Рабочий пострадал на стройке на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочий пострадал на стройке на западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Сергея Бондарчука, 6 Карта всех событий

На западе столицы на строительной площадке пострадал рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По информации собеседника «ВМ», инцидент произошел на стройке дома № 6 на улице Сергея Бондарчука. В результате обрушения пострадал рабочий, его госпитализировали.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт выезда команды на место происшествия.

Другой инцидент на стройке произошел в том же районе. В результате обрушения железной опалубки на улице Лобачевского погиб один рабочий, еще двое пострадали.

МЧС Западный административный округ (ЗАО) Район Раменки Москва Пострадавшие
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