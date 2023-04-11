Терапевт Асанов предупредил россиян об опасной аллергии

Фото: Pexels

В скором времени у жителей центральной части России могут появиться опасные симптомы аллергии. Об этом рассказал терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

— Летом причиной аллергии может стать пыльца злаковых и сорных трав. У кого-то развивается аллергия на солнце. Но в этом году все не просто. Напоминаю, что со времен коронавирусного 2020-го года мы живем в состоянии стресса. Это ослабило иммунитет людей, — пояснил специалист.

Безобидная аллергия, которая ранее не доставляла серьезных проблем, теперь может стать опасной. Впоследствии могут пострадать почки, сердце, легкие, у некоторых людей — возникнут приступы бронхиальной астмы.

Чтобы избежать аллергии, Асанов порекомендовал наладить режим сна, больше гулять и не нервничать, передает Общественная служба новостей.

В весенний период некоторые люди могут столкнуться с серьезным обострением аллергии на пыльцу. Грамотные действия при проявлении симптомов способны практически исцелить от аллергии, пояснила аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с «Вечерней Москвой».