Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт Асанов предупредил россиян об опасной аллергии

Лейла Алиева
Общество
Терапевт Асанов предупредил россиян об опасной аллергии
Фото: Pexels

В скором времени у жителей центральной части России могут появиться опасные симптомы аллергии. Об этом рассказал терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

— Летом причиной аллергии может стать пыльца злаковых и сорных трав. У кого-то развивается аллергия на солнце. Но в этом году все не просто. Напоминаю, что со времен коронавирусного 2020-го года мы живем в состоянии стресса. Это ослабило иммунитет людей, — пояснил специалист.

Безобидная аллергия, которая ранее не доставляла серьезных проблем, теперь может стать опасной. Впоследствии могут пострадать почки, сердце, легкие, у некоторых людей — возникнут приступы бронхиальной астмы.

Чтобы избежать аллергии, Асанов порекомендовал наладить режим сна, больше гулять и не нервничать, передает Общественная служба новостей.

В весенний период некоторые люди могут столкнуться с серьезным обострением аллергии на пыльцу. Грамотные действия при проявлении симптомов способны практически исцелить от аллергии, пояснила аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с «Вечерней Москвой».

Здоровье Врачи Аллергия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте