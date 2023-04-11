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Собянин рассказал о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Для обслуживания поездов Большой кольцевой (БКЛ) и радиальных линий метро в столице строят сразу три электродепо. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 11 апреля.

— «Аминьевское» — на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. Уже построен метромост с тремя ветками, которые соединят депо с БКЛ. На территории будет порядка 60 объектов, в том числе большой ремонтный корпус с мастерскими, блок помещений для отдыха рабочих со столовой, спортзалом и медкабинетом. В депо будут работать больше тысячи человек, — отметил глава города.

Второе депо — «Южное» — появится в районе Братеево. Там будут обслуживать поезда Замоскворецкой линии, а после его открытия планируется начать обновление поездов на зеленой ветке. В электродепо будут работать также более тысячи человек.

В «Столбово» для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий строят три соединительные ветки. Здесь смогут работать 1,4 тысячи специалистов. Кроме того, на юге городе проектируется электродепо «Бирюлевское», которое будет обслуживать одноименную перспективную ветку, написал Собянин в своем Telegram-канале.

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