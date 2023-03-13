Дептранс рассказал о ходе реконструкции электродепо «Красная Пресня»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Продолжаются работы по реконструкции одного из старейших электродепо метрополитена — «Красная Пресня», которое обслуживает все поезда «Москва-2020» Кольцевой линии. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 13 марта.

— За время проведения работ мы уже уложили 3,4 километра новых путей и 32 стрелочных перевода. А в конце прошлого года начали ремонтировать корпус для стоянки поездов и облагораживать территорию депо, — говорится в сообщении.

В данный момент специалисты ремонтируют фасад площадью около 2,5 тысячи квадратных метров, меняют кровлю и ограждения депо, обновляют водосточную систему и устанавливают дополнительную архитектурную подсветку.

Кроме того, для удобства сотрудников ведутся работы по благоустройству территории и монтажу малых архитектурных форм, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы». Новая инфраструктура еще больше повысит надежность работы поездов, подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Работа Большого кольца метро позволит улучшить транспортную ситуацию в Москве. В частности, дороги разгрузятся до 15 процентов, что уменьшит количество выбрасываемых выхлопных газов в городе, рассказал Ликсутов.