Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Телефонные мошенники украли у московских пенсионеров более полумиллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Телефонные мошенники украли у московских пенсионеров более полумиллиона рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Телефонные мошенники обокрали столичных пенсионеров более чем на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 11 апреля.

По его словам, от действий злоумышленников пострадали как минимум три пожилых жителя столицы в возрасте от 84 до 91 года. Аферисты звонили пенсионерам и представлялись им сотрудниками полиции. Преступники сообщали, что родственники москвичей якобы стали виновниками серьезных ДТП, и дабы из не привлекли к ответственности, нужно отдать курьеру крупную сумму денег. Ущерб от деятельности группы мошенников составил 520 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые выполняли роли курьеров. Ими оказались гости столицы в возрасте 21 и 22 лет.

В ходе допроса выяснилось, что задержанные прибыли в столицу специально для того, чтобы похитить у нескольких пенсионеров деньги и переслать средства на счета работодателей. В качестве вознаграждения они оставляли себе по пять процентов от суммы.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящий момент полицейские проверяют молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям, а также ищут их соучастников.

Другого курьера телефонный аферистов задержали в подмосковные сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник похитил у трех пенсионеров более миллиона рублей.

Москва Полиция МВД Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте