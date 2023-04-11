Телефонные мошенники украли у московских пенсионеров более полумиллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Телефонные мошенники обокрали столичных пенсионеров более чем на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 11 апреля.

По его словам, от действий злоумышленников пострадали как минимум три пожилых жителя столицы в возрасте от 84 до 91 года. Аферисты звонили пенсионерам и представлялись им сотрудниками полиции. Преступники сообщали, что родственники москвичей якобы стали виновниками серьезных ДТП, и дабы из не привлекли к ответственности, нужно отдать курьеру крупную сумму денег. Ущерб от деятельности группы мошенников составил 520 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые выполняли роли курьеров. Ими оказались гости столицы в возрасте 21 и 22 лет.

В ходе допроса выяснилось, что задержанные прибыли в столицу специально для того, чтобы похитить у нескольких пенсионеров деньги и переслать средства на счета работодателей. В качестве вознаграждения они оставляли себе по пять процентов от суммы.

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Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящий момент полицейские проверяют молодых людей на причастность к аналогичным преступлениям, а также ищут их соучастников.

Другого курьера телефонный аферистов задержали в подмосковные сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник похитил у трех пенсионеров более миллиона рублей.