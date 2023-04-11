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Мужчина обокрал супермаркет на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина обокрал супермаркет на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве
Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

На юго-западе столицы мужчина украл несколько товаров из супермаркета. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу во вторник, 11 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло в одном из магазинов на Большой Черемушкинской улице. Злоумышленник взял несколько товаров с полок, прошел мимо кассы и попытался уйти, не заплатив. Это заметил охранник точки и попытался догнать злоумышленника, но не успел.

После этого работники магазина нажали на тревожную кнопку. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

В скором времени подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний гость столицы. По его словам, в Москву он приехал работать, а рядом с магазином оказался случайно — просто гулял. Свою вину мужчина не признал. Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.

Другая кража из супермаркета произошла в столице 17 марта. Ночью гость столицы выломал дверь магазина и похитил из него алкоголь и сигареты.

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