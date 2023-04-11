Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект о «нулевом рабочем месте», согласно которому предлагает вписывать в трудовые книжки информацию о прохождении практики или стажировки во время учебы. Об этом сообщил один из авторов законопроекта вице-спикер ГД Борис Чернышов.

— Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку, — пояснил он.

Законопроект вводит разграничение таких понятий, как «практическая подготовка», «стажировка» и «обязательная стажировка», передает РИА Новости.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также рассказала «ВМ», что в нижней палате давно обсуждают вопрос о сокращении рабочей недели в РФ. По ее словам, благодаря этому у многих россиян появится больше свободного времени для домашних дел и семьи.