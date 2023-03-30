В Госдуме объяснили, почему в России следует сократить рабочую неделю

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вопрос о сокращении рабочей недели в РФ возник уже давно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— 40-часовая рабочая неделя — это наследие СССР. И если Советская Россия была первой страной, установившей серьезные сокращения и преференции для работников, то сегодня множество стран уже перешли на сокращенную продолжительность рабочей недели — до 38, 36 и даже до 32 часов, — пояснила депутат.

Одним из вариантов осуществления данной инициативы в России является сокращение рабочего дня в пятницу, например, с 09:00 до 13:00. Благодаря этому у многих россиян появится больше свободного времени для домашних дел и семьи, заключила Бессараб.

В беседе с «ВМ» член комитета Госдумы назвала плюсы и минусы 36-часовой рабочей недели. По ее мнению, таким образом сократится количество людей, страдающих от эмоционального истощения на работе. Также Бессараб рассказала о том, когда и как в России может появиться 36-часовая рабочая неделя.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, 77 процентов россиян поддерживают инициативу сократить рабочий день в пятницу до обеда.