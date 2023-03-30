Названы плюсы и минусы 36-часовой рабочей недели

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Главный плюс инициативы по сокращению рабочей недели в стране — появление больше свободного времени для дома и семьи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Исследования показывают, что наиболее счастливыми считают себя люди, которые работают меньше часов и могут больше посвятить свободного времени себе и своей семье, — отметила депутат.

Еще одно положительное последствие инициативы — сокращение количества людей, страдающих от эмоционального истощения на работе. Бессараб добавила, что в век цифровых технологий человек выгорает быстрее, чем это было 30 лет назад.

Важным также является, что зарплата при уменьшении рабочих часов не поменяется, так как объем выполняемой работы останется прежним. Более того, работники, которым дается возможность уйти домой пораньше, работают интенсивнее.

При этом минусом потенциального нововведения является введение посменного режима работы на круглосуточных производствах.

Также Бессараб в беседе с «ВМ» рассказала о том, когда и как в России может появиться 36-часовая рабочая неделя.

Светлана Бессараб 27 марта предложила инициативу сокращения рабочей недели в России. По ее словам, речь не идет о переходе на четырехдневную рабочую неделю, однако можно задуматься о сокращении рабочих часов в пятницу.