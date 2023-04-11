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Появилось видео со стройки на западе Москвы, где пострадали двое рабочих

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео со стройки на западе Москвы, где пострадали двое рабочих
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, улица Сергея Бондарчука, 6 Карта всех событий

Появилось видео со строительной площадке, на которой пострадали двое рабочих. Его опубликовала пресс-службе ГСУ СК по Москве во вторник, 11 апреля.

По факту получения травм двумя мужчинами ведомство проводит доследственную проверку, в связи с чем сотрудники СК прибыли на строительную площадку. В ходе мероприятия будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 апреля на стройке дома № 6 по улице Сергея Бондарчука. На объекте обрушились леса, в результате чего два человека пострадали.

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