Появилось видео со стройки на западе Москвы, где пострадали двое рабочих

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, улица Сергея Бондарчука, 6 Карта всех событий

Появилось видео со строительной площадке, на которой пострадали двое рабочих. Его опубликовала пресс-службе ГСУ СК по Москве во вторник, 11 апреля.

По факту получения травм двумя мужчинами ведомство проводит доследственную проверку, в связи с чем сотрудники СК прибыли на строительную площадку. В ходе мероприятия будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 апреля на стройке дома № 6 по улице Сергея Бондарчука. На объекте обрушились леса, в результате чего два человека пострадали.