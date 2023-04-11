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Количество пострадавших в результате обрушения лесов на западе Москвы увеличилось до двух
Москва, улица Сергея Бондарчука, 6 Карта всех событий
В результате обрушения строительных лесов на западе города пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 11 апреля.
По ее словам, оба мужчины были госпитализированы. По факту травмирования людей проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура.
Также ведомство следит за установлением всех обстоятельств произошедшего.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на строительной площадке дома № 6 на улице Сергея Бондарчука. В результате обрушения лесов пострадали рабочие.
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