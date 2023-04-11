Дом на 264 квартиры по реновации сдали в эксплуатацию в Донском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дом, построенный по программе реновации в Донском районе столицы, сдали в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Новостройка находится по адресу Севастопольский проспект, дом 7/6, корпус 1.

— Программа реновации в Донском районе набирает обороты, в эксплуатацию сдан уже второй дом для переселения жителей из ветхого жилья. Жилая площадь новостройки составляет более 11 тысяч квадратных метров, в ней обустроено 264 квартиры с современными планировками и ремонтом. Комитет выдал всю разрешительную документацию, необходимую для начала эксплуатации здания, — рассказал Войстратенко.

Отделка дома полностью соответствует стандартам программы реновации. Кроме того, в квартирах застеклены лоджии и балконы, а также установлена сантехника.

Фасад здания облицован серыми и белыми панелями, а первый этаж отделан металлокассетами.

Дом оборудован пожарной сигнализацией, системами уведомления о возгорании, а также охраной входа и видеонаблюдением. Кроме того, на подземной части здания находится парковка, а в нежилой части здания разместили места для колясок и помещение консьержа.

Кроме того, на территории возле дома появилась детская и спортивная площадки с брусьями, турниками и тренажерами, пишет сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно о том, что в рамках программы реновации новый дом на 240 квартир построят в районе Черемушки. Там появятся 48 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры.