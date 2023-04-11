Схема движения трамваев изменится на Нижней Красносельской улице

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Москва, Нижняя Красносельская улица, 5с4 Карта всех событий

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 11 апреля.

— Поменяли схему движения на Нижней Красносельской улице, теперь трамваи будут проезжать этот участок на 25 процентов быстрее. Кроме того, в этом году физически отделим рельсы от машин еще на нескольких улицах, оборудуем стрелками умной системой управления, обновим парк вагонов, чтобы поездки стали еще удобнее, — рассказал он.

Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. По словам Ликсутова, благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки умной системой управления до конца 2025 года.