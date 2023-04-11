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Гранату нашли в сквере на юго-западе Москвы
Москва, площадь Парадов Московского Дворца Пионеров Карта всех событий
На юго-западе столицы в сквере обнаружили гранату. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.
По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел на улице Косыгина, возле Дворца пионеров. Предмет похожий на гранату нашли около канализационного люка, лежащий под листом бумаги.
Территорию отгородили, на место происшествия прибыли кинологи. По предварительной оценке специалистов, предмет является страйкбольной гранатой.
Другой инцидент с пиротехническим изделием произошел на востоке Москвы. В подъезде жилого дома мужчина взорвал страйкбольную гранату, после чего в помещении обвалилась плитка.
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Приметы и советы
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