Охранник отключил камеры наблюдения и обокрал московский магазин на три миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В столице охранник обокрал на три миллиона рублей магазин, в котором работал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 11 апреля.

По его словам, преступление произошло в одном из магазинов бытовой техники и электроники в Даниловском районе. 48-летний мужчина отключил камеру видеонаблюдения и сигнализацию, проник в служебное помещение и похитил несколько мобильных телефонов и деньги из кассы. Нанесенный ущерб составил около трех миллионов рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре полицейские заподозрили и задержали в Подмосковье сотрудника ЧОПа. В ходе обысков у него были обнаружены несколько краденых мобильных телефонов, а также часть похищенной суммы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла в столице. Сотрудница одного из сетевых магазинов два месяца обкрадывала кассу. Ущерб почти достиг двух миллионов рублей.