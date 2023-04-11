Нейросеть ChatGPT написала проект мирного договора по Украине. Насколько этот план реалистичен

Фото: Pixabay

Нейросеть ChatGPT написала проект мирного договора по Украине. В нем пять пунктов и одна «необходимость». Насколько жизнеспособен план искусственного интеллекта, в беседе с «Вечерней Москвой» оценил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

«Искусственный» план

Проект мирной инициативы по Украине создал чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung. В нем сформулированы такие пункты:

Немедленное прекращение огня;

Отвод войск на первоначальные позиции;

Создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии соприкосновения под надзором международных миротворческих сил;

Предоставление автономии ДНР и ЛНР в составе Украины;

Принятие на Украине закона о защите прав русскоязычного населения в ДНР и ЛНР.

Также нейросеть прописала необходимость совместного восстановления пострадавших территорий обеими сторонами конфликта при участии международного сообщества.

«Формула Штайнмайера»

Как отметил Журавлев, приведенный выше план почти дословно повторяет «формулу Штайнмайера» — механизм выполнения Минских соглашений (2015 год), предложенный главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

— Тот план не сработал просто потому, что в нем не было гарантий выполнения, — напоминает политолог. — В проекте нейросети та же проблема. Например, если говорить о миротворцах, то возникает вопрос: «Из какой страны они будут?» Если это будут, скажем, поляки, то граница конфликта просто придвинется ближе к России.

По мнению эксперта, единственный жизнеспособный пункт в «инициативе» ChatGPT — о прекращении огня. Именно с этого должны начаться реальные переговоры о мире, когда им суждено будет произойти.

— Но в данный момент прекращение огня — это, по сути, передышка для украинской армии, — предупреждает Журавлев.

При этом в остальном мирный проект нейросети является нереализуемым. Абсолютно невыполнимым политолог считает пункт плана о «предоставлении автономии ДНР и ЛНР в составе Украины».

— На этих территориях прошли референдумы. Их население выступило за вхождение в состав России. Затем наш парламент проголосовал, что Донбасс — это часть России. По закону Россия не отдает территории, находящиеся в ее составе. Конституция страны это напрямую запрещает, — заключил собеседник «ВМ».

Чат-бот ChatGPT принадлежит компании OpenAI. Один из ее основателей — американский миллиардер Илон Маск. Нейросеть стала популярной в ноябре прошлого года, когда состоялся ее релиз.

В марте ChatGPT предсказал будущее российской экономики. О том, можно ли верить прогнозу нейросети, — в материале «ВМ».