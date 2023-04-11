Подмосковный учитель рисования пытался совратить 14-летнюю воспитанницу

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В подмосковной школе учителя рисования обвинили в совращении несовершеннолетней воспитанницы. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

По предварительным данным, педагог разговорился после занятий в кружке с восьмиклассницей. Между ними возникли романтические отношения. 24-летний мужчина сводил девочку в кафе и засыпал ее комплиментами. Школьница отвечала взаимностью как вживую, так и в переписке в мессенджерах. Все это продолжалось две недели.

О произошедшем стало известно после того, как подруги школьницы позвонили ее отцу. Возмущенный родитель пошел в школу. Учитель рисования признал вину и попытался оправдаться тем, что не знал, сколько девочке лет.

Как сообщил «МК», преподаватель из школы уволился, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Другая история произошла в Свердловской области. Местного учителя музыки обвинили в педофилии. По версии следователей, он приставал к мальчикам в возрасте от 9 до 12 лет с 2018 года. От его действий пострадали шестеро детей.