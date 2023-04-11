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Учитель музыки в Свердловской области оказался серийным педофилом

Лейла Алиева
Происшествия
Учитель музыки в Свердловской области оказался серийным педофилом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали серийного педофила. Мужчина работал учителем музыки в поселке Кузино.

По данным следствия, с 2018 года он приставал к мальчикам в возрасте от 9 до 12 лет, совершал с ними действия развратного характера, вел интимную переписку. Также стало известно о случае, когда он склонял двоих мальчиков к интиму друг с другом.

В настоящее время следователям удалось найти шесть жертв. В своих социальных сетях педофил публиковал фото с учениками, в основном с мальчиками, с которыми выезжал на природу, экскурсии и в турпоездки. В отношении мужчины уже возбудили два уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера», пишет Telegram-канал Baza.

Другого насильника задержали в столице. Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку в салоне автомобиля. Злоумышленника поймали и отправили в СИЗО.

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