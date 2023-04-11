Ефимов: Еще один участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» выставлен на торги

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На торги выставлен еще один участок бывшей промзоны «№ 17, 18 Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Подать заявку для участия в торгах на право реорганизации участка бывшей промзоны «№ 17, 18 Вагоноремонт» девелоперы смогут до 18 мая, аукцион назначен на 29 мая. В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 гектаров будущий инвестор сможет построить почти 298 тысяч квадратных метров различной недвижимости, — рассказал Ефимов.

По его словам, объем вложенных средств составит около 25 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, реализация проекта даст городу четыре тысячи новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на месте бывшей промзоны планируется построить почти 26 тысяч квадратных метров промышленных объектов и около 107 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Кроме того, там появится 165 тысяч квадратных метров жилья, из которых 16,5 тысячи возведут по программе реновации.

Аукцион проходит в онлайн-формате. С ценой объекта и его характеристиками можно ознакомиться на сайте.

В Восточном административном округе инвесторы реализуют 14 проектов, благодаря которым появится более 18 тысяч рабочих мест. Общая площадь земельных участков, на которых инвесторы возведут производства фармацевтической и строительной отраслей, превышает 60 гектаров. В проекты инвесторы вложат свыше 38,5 миллиарда рублей.