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Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Ахеджаковой

Лейла Алиева
Общество
Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Ахеджаковой
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене. Об этом во вторник, 11 апреля, говорится в обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

— Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 275 «Государственная измена», 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды», — говорится в обращении.

Помимо этого, Бородин призвал Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о включении артистки в реестр иноагентов, а также лишить ее наград и почетных званий за проукраинские высказывания, передает ТАСС.

В начале февраля стало известно, что московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием 84-летней Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года.

Комментируя ситуацию, актриса заявила, что с ней поступили несправедливо. По ее мнению, подобные перемены по отношению к ней связаны с письмами, которые приходят руководству театра.

10 марта артистка подала заявление об уходе из театра «Современник» по собственному желанию.

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