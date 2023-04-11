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Приметы и советы

Песков прокомментировал идею о проведении новой волны приватизации

Евгений Силаев
Общество
Песков прокомментировал идею о проведении новой волны приватизации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Идея главы ВТБ Андрея Костина о проведении новой волны приватизации интересна, однако в правительстве она не обсуждается. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Поэтому здесь, конечно, весьма интересна одна из точек зрения, которая здесь была представлена Костиным, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Костин возглавляет второй по величине банк в стране. Кроме того, Песков подчеркнул, что действующий глава ВТБ заработал авторитет в банковской и экономической сферах, передает РИА Новости.

Накануне Костин предложил перезапустить программу приватизации в России. По его мнению, эта мера позволит привлечь в бюджет дополнительные 70 миллиардов рублей.

По мнению главы ВТБ, кроме пополнения бюджета, перезапуск приватизации позволит дать импульс для развития многих сфер экономики.

Банки Дмитрий Песков Приватизация
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