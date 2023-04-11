Горожан пригласили поучаствовать в конкурсе «Московские мастера»

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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на звание лучшего экскурсовода и администратора гостиницы «Московские мастера». Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

В рамках первого отборочного этапа номинации «Экскурсовод» конкурсантам необходимо будет описать пешеходный или автобусный маршруты, а также снять видеовизитку о себе и экскурсии. Еще одним важным моментом является наличие соответствующего опыта.

Для участия в номинации «Администратор гостиницы» кандидатам необходимо написать тематическое эссе, а также снять видеопрезентацию на тему «Ваш искренний сервис: какие корпоративные и личные принципы, ценности гостеприимства вы применяете на своей работе?».

Прием заявок на участие продлится до 2 мая на сайте конкурса. Финальные этапы запланированы на конец мая и пройдут в очном формате. Победители получат дипломы, денежные призы и подарки от партнеров.

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