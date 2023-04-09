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Более 100 студентов столичного колледжа создали арт-объекты для экоконкурса

Лейла Алиева
Город
Более 100 студентов столичного колледжа создали арт-объекты для экоконкурса
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице объявили результаты экоконкурса «От ненужного к прекрасному». Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках конкурса студенты колледжа «26 КАДР» должны были разработать арт-объекты из отходов и вторсырья, привлекающие внимание к экологическим проблемам. Участие приняли более 100 человек, они создали 21 инсталляцию из безопасных для окружающей среды материалов.

Первое место заняла работа под названием «Мертвый океан». Авторы инсталляции призывают сократить число пластиковых отходов. На втором месте оказалась фотозона «Кислотные дожди», которая демонстрирует влияние подобных осадков на леса и архитектурные памятники.

Третье место занял арт-объект «Сознание», посвященный информационному перенасыщению, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 3 по 7 марта в столице прошел экомарафон в честь Дня дикой природы. «Вечерняя Москва» рассказала, как столичные экологи работают над сохранением окружающей среды.

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