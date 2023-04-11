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В Москве неизвестный установил GPS-жучок на машину бывшей жены игрока сборной Украины по хоккею

Степан Жирнов
Происшествия
В Москве неизвестный установил GPS-жучок на машину бывшей жены игрока сборной Украины по хоккею
Фото: t.me/Alisa_Lazarenko
Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

К автомобилю бывшей жены игрока сборной Украины Алексея Лазаренко прикрепили следящий жучок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 11 апреля.

По словам собеседника «ВМ», подозрительную активность у машины Алисы Лазаренко заметил охранник фитнес-центра на Ленинградском шоссе. Мужчина увидел, как неизвестный просунул руку под днище машины и доложил об этом хозяйке авто.

Лазаренко решила перестраховаться и вызвала полицию. На место происшествия прибыли правоохранители и саперы. В результате оказалось, что к нижней части автомобиля прикрепили маячок для определения местоположения.

По предварительным данным, устройство к машине прикрепил 49-летний бывший ухажер женщины.

Ранее стало известно, что именно подобным образом злоумышленники пытались организовать покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Преступники прикрепили к днищу автомобиля мужчины взрывное устройство. Сотрудники ФСБ предотвратили убийство.

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