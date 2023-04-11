Собянин: 79 процентов контрактов на закупки Москва заключила с отечественными производителями
По итогам 2022 года на долю отечественных производителей выпало 79 процентов контрактов по закупкам. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Больше всего контрактов а именно 23,2 тысячи, было заключено с производителями товаров для строительства и ремонта. Второе место заняла хозяйственная продукция, техника и бытовая химия (15,6 тысячи контрактов). Тройку лидеров замкнули канцтовары, учебники и иные бумажные изделия (12,1 тысячи контрактов).
Также спросом пользуются медицинские товары, отечественное программное обеспечение, оборудование и средства связи. Кроме того, почти 90 процентов поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса.
— Остальные контракты в 2022 году Москва заключила на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщил о том, что московский хакатон «Лидеры цифровой трансформации» стал первым в номинации «Открытые инновации» на международной премии BOLD Awards. Победитель конкурса определялся по результатам онлайн-голосования и решения экспертов.