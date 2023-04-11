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Собянин: 79 процентов контрактов на закупки Москва заключила с отечественными производителями

Евгений Силаев
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Собянин: 79 процентов контрактов на закупки Москва заключила с отечественными производителями
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По итогам 2022 года на долю отечественных производителей выпало 79 процентов контрактов по закупкам. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Больше всего контрактов а именно 23,2 тысячи, было заключено с производителями товаров для строительства и ремонта. Второе место заняла хозяйственная продукция, техника и бытовая химия (15,6 тысячи контрактов). Тройку лидеров замкнули канцтовары, учебники и иные бумажные изделия (12,1 тысячи контрактов).

Также спросом пользуются медицинские товары, отечественное программное обеспечение, оборудование и средства связи. Кроме того, почти 90 процентов поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса.

— Остальные контракты в 2022 году Москва заключила на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: 79 процентов контрактов на закупки Москва заключила с отечественными производителями Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Ранее Собянин сообщил о том, что московский хакатон «Лидеры цифровой трансформации» стал первым в номинации «Открытые инновации» на международной премии BOLD Awards. Победитель конкурса определялся по результатам онлайн-голосования и решения экспертов.

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