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Эксперт Конюшкова рассказала, где в России живут самые счастливые люди

Анастасия Харламова
Евгений Жуков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт Конюшкова рассказала, где в России живут самые счастливые люди
Фото: Unsplash

Старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова рассказала «Вечерней Москве», где в России живут самые счастливые люди.

По словам специалиста, наиболее высокий коэффициент счастья выявлен у жителей Северо-Кавказского федерального округа. Показатель там, как уточняется, составил 7,21 единицы.

На втором месте находятся жители Южного федерального округа, уровень счастья которых равняется 7,1 балла. Замыкает тройку лидеров Приволжский федеральный округ, где уровень счастья достиг 6,84 единицы. Конюшкова пояснила, какие именно факторы в каждом отдельном случае повышают уровень счастья жителей названных округов.

Например, на Кавказе, по мнению специалиста, людей делают счастливее жилье и семейные отношения. На Юге — разнообразие доступных видов отдыха, развитая отрасль туризма, многообразие сезонных фруктов и в целом обилие всяческой еды. В Приволжье же люди счастливы из-за хороших жилищных условий, семьи и работы.

Также Конюшкова рассказала «ВМ», россияне с каким доходом являются самыми счастливыми.

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