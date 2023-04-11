Стало известно, какой доход необходим россиянам для счастья

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россияне, доход которых составляет более 130 тысяч рублей, являются самыми счастливыми. Об этом рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова.

По ее словам, уровень счастья таких людей оценивается в семь баллов.

— Самыми не счастливыми являются россияне с низким доходом, который равен 31-40 тысячам рублей. Их уровень счастья составляет — 6,5 балла, — заключила Конюшкова.

Необходимый для счастья доход также озвучили 1,5 тысячи жителей столицы. Показатель оказался максимальным среди всех городов в России. На второй строчке в рейтинге оказались петербуржцы.

Также были названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших российских городах. В список вошли такие регионы, как Мурманск, Архангельск, Белгород и Благовещенск.

Каждый пятый опрошенный россиянин пожаловался на долгий поиск работы после увольнения. «Вечерняя Москва» узнала у HR-специалиста Ильгиза Валинурова, какие специальности сейчас пользуются наибольшей популярностью.