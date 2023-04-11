Мужчина устроил стрельбу у здания кадетской школы в Ростове-на-Дону

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе у здания кадетской школы в Ростове-на-Дону и в попытке проникнуть внутрь заведения. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

— Неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался проникнуть на охраняемый объект, но после того как была вызвана вневедомственная охрана, скрылся. По указанным приметам росгвардейцы обнаружили нарушителя в соседнем дворе, — говорится в сообщении.

Оказалось, что между двумя мужчинами, одним из которых был задержанный, произошел конфликт. Тогда один из них достал травматический пистолет и прострелил им руку оппонента, передает ТАСС.

О том, что возле кадетской школы была слышна стрельба, ранее сообщил ряд СМИ. Упоминалось также, что некоторым воспитанникам после этого понадобилась помощь школьного психолога.

В марте сотрудники ГУ Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу на улице Пестеля в Москве с травматическим пистолетом. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что в здание прошел неизвестный мужчина, вел себя вызывающе, при этом достал предмет, похожий на пистолет.

Также у него с собой была металлическая труба. После этого он скрылся в неизвестном направлении.