Сотрудники Росгвардии задержали пришедшего в столичную школу мужчину с пистолетом

Фото: пресс-служба Росгвардии

Москва, улица Пестеля Карта всех событий

Сотрудники ГУ Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу на улице Пестеля с травматическим пистолетом. Об этом сообщили в субботу, 11 марта, в пресс-службе Федеральной службы войск нацгвардии России.

Патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого образовательного учреждения на улице Пестеля. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что в здание прошел неизвестный мужчина, вел себя вызывающе, при этом достал предмет, похожий на пистолет. Также у него с собой была металлическая труба. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Получив приметы правонарушителя, Росгвардейцы приступили к розыску. Вскоре они обнаружили разыскиваемого молодого человека и задержали его. Им оказался 29-летний москвич.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, сообщает агентство «Москва».

В апреле 2022 года неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области. Злоумышленник с ружьем беспрепятственно проник в здание и расстрелял несколько человек. В результате погибли двое детей и сотрудница дошкольного учреждения, а сам налетчик свел счеты с жизнью. Еще одна воспитательница получила ранение. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о жуткой истории на данный момент.