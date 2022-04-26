«Рябинка» в крови: что известно о стрельбе в детсаду в Ульяновской области

Фото: Телеграм-канал volkodav73/ТАСС

Во вторник, 26 апреля, неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области. Злоумышленник с ружьем беспрепятственно проник в здание и расстрелял несколько человек. В результате погибли двое детей и сотрудница дошкольного учреждения, а сам налетчик свел счеты с жизнью. Еще одна воспитательница ранена. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о жуткой истории на данный момент.

Что произошло

Днем 26 апреля одна из воспитательниц детского сада «Рябинка» в Ульяновской области Е. Карпова убиралась на крыльце образовательного учреждения, когда злоумышленник зашел на территорию и открыл стрельбу. Мужчина попал женщине в руку, после чего та забежала в детский сад и подняла тревогу.

Именно она попросила детей и сотрудников учреждения подняться на второй этаж, а сама спряталась. В этот момент мужчина прошел внутрь и увидел еще одну воспитательницу — О. Митрофанову. Она попыталась остановить нападавшего и была убита.

После этого злоумышленник направился в детскую комнату, где произвел еще несколько выстрелов, а затем свел счеты с жизнью.

Подробностями произошедшего поделилась одна из сотрудниц детского сада «Рябинка». По ее словам, Карпова успела спрятаться, а потом смогла добежать до кухни, чтобы обратиться к сослуживице за помощью. Вместе они вызвали медиков.

Повар также рассказала, что дверь в комнату, где спали дети, была открыта для проветривания. Именно поэтому злоумышленник смог беспрепятственно туда зайти.

Вскоре появилось видео с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области. На кадрах видны вход в здание дошкольного учреждения и припаркованные рядом машины скорой помощи и сотрудников полиции.

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Внутри были обнаружены тела всех четырех погибших. Это подтвердили власти Ульяновской области.

В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил комплексно проверить все образовательные учреждения региона на предмет безопасности. Кроме того, местные власти поручили оказать всю необходимую социально-психологическую помощь семьям погибших и семьям участников происшествия.

Кто это сделал?

Дело стало обрастать все более загадочными подробностями. Так, по предварительным данным, злоумышленником оказался местный житель. Это выяснилось при изучении ружья, из которого были расстреляны дети и воспитательница.

Но мужчина по фамилии Дронин, на которого было зарегистрировано оружие, уехал на охоту. Об этом сообщила его супруга, указав, что ружье он забрал с собой. Плюс ко всему по описанию родственников подозреваемый выглядит намного старше, чем мужчина, напавший на детский сад.

Ситуация усложнялась тем, что установить местонахождение мужчины — владельца оружия оказалось невозможно, а на звонки он не отвечал. Полицейские пытались найти 68-летнего Дронина, а следователи выдвинули версию, что настоящий стрелок убил пенсионера и забрал его ружье.

Однако розыск быстро завершился. Спустя два часа после начала стрельбы тело мужчины — владельца оружия было найдено на окраине поселка, в котором он жил. Вскоре источник «ВМ», знакомый с ситуацией, сообщил, что и личность настоящего преступника удалось установить. Им оказался 26-летний сосед Дронина по фамилии Ахтямов.

Так быть не должно

Также выяснилось, что детский сад «Рябинка» не находился под частной охраной. В здании была кнопка тревожной сигнализации, правда, нажать на нее никто не успел.

Жуткую ситуацию в Ульяновской области прокомментировала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Подозреваемый в убийстве трех человек в детсаду в Ульяновской области состоит на учете как психически больной, — заявила она.

По предварительным данным, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2013 года.

Также, Москалькова рассказала и о состоянии раненой женщины. У пострадавшей уборщицы перелом предплечья и ранение плеча, но состояние стабильное. Уполномоченная по правам человека выразила соболезнования родным всех погибших — 36-летней воспитательницы, шестилетней девочки и пятилетнего мальчика.

— Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно, — резюмировала Москалькова.