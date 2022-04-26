Появились кадры с места стрельбы в Ульяновской области
Появилось видео с места стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.
На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видны вход в здание дошкольного учреждения и припаркованные рядом машины скорой помощи и сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибла сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.
В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления.