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Мужчина устроил стрельбу в детском саду в Ульяновской области

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в детском саду в Ульяновской области
Фото: Pixabay

Мужчина устроил стрельбу в детском саду в Ульяновской области. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

По имеющимся данным, неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа с ружьем.

Злоумышленник несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем мужчина ранил себя.

— На месте работают полицейские. Мотив преступления устанавливается, — отмечается в сообщении Telegram-канала.

28 марта подобный инцидент произошел в Красноярске — девушка пришла с ружьем в детский сад. Оружие у нее заметила воспитатель, после чего попыталась остановить и обезоружить злоумышленницу, в результате та случайно выстрелила в стену. Девушку задержали.

К счастью, из детей никто не пострадал. Однако за несколько часов до вооруженного нападения на детский сад подозреваемая выстрелила в своего 56-летнего отца в квартире на улице Яковлева. Мужчина скончался.

30 марта утром стало известно, что она отправится в СИЗО до 27 мая 2022 года.

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