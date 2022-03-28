Девушка из Красноярска убила своего отца и устроила стрельбу в детском саду

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В Красноярске задержана 19-летняя девушка по подозрению в убийстве своего отца и покушении на убийство малолетнего. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, днем 28 марта девушка пришла с ружьем в детский сад на улице Менжинского в Красноярске. Оружие у нее заметила воспитатель и попыталась остановить и обезоружить злоумышленницу. В результате чего произошел случайный выстрел в стену.

К счастью, из детей никто не пострадал. Однако стало известно, что за несколько часов до вооруженного нападения на детский сад подозреваемая выстрелила в своего 56-летнего отца в квартире на улице Яковлева. Мужчина скончался.

Примечательно, что 25 марта нападавшая приходила в это же учреждение, чтобы устроиться туда на работу воспитателем.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего» и «Убийство».

Женщина задержана.

— В рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных лиц ООО «ОА «Пересвет», оказывающих услуги по охране общеобразовательного учреждения, — заявили в пресс-службе регионального СК.

28 марта в Москве суд арестовал тренера по фигурному катанию, выстрелившего сигнальными патронами в голову женщине, которая приехала к нему, чтобы договориться о занятиях.