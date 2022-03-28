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Суд арестовал москвича, выстрелившего женщине в лоб из сигнального пистолета

Елена Самойлова

Происшествия
Суд арестовал москвича, выстрелившего женщине в лоб из сигнального пистолета
Фото: СК РФ

Коптевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении тренера по фигурному катанию, выстрелившего женщине в голову из сигнального пистолета. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 42-летний житель столицы Д. Егоров осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, из хулиганских побуждений, — добавила представитель ведомства.

По словам Нефедовой, суд приговорил Егорова к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом был удовлетворен иск потерпевшей о выплате 450 тысяч рублей.

Напомним, 21 мая 2021 года в Тимирязевском районе столицы мужчина выстрелил сигнальными патронами в голову женщине, которая приехала к нему, чтобы договориться о занятиях. Ее госпитализировали.

24 мая 2021 года следствие ходатайствовало об аресте мужчины.

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