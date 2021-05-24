Следователи просят арестовать москвича после выстрела женщине в лоб

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Столичные следователи ходатайствуют об аресте тренера по фигурному катанию, который выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Коптевского районного суда Москвы.

Тренер Денис Егоров стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Материалы об избрании ему меры пресечения уже поступили в суд, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 22 мая в Тимирязевском районе столицы мужчина выстрелил сигнальными патронами в голову женщине, которая приехала к нему, чтобы договориться о занятиях. Гостью госпитализировали.

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