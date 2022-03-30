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Напавшую с оружием на детсад в Красноярcке девушку арестовали до 27 мая

Юлия Курганова

Происшествия
Напавшую с оружием на детсад в Красноярcке девушку арестовали до 27 мая
Фото: depositphotos

Девушку, которая открыла стрельбу в красноярском детском саду, арестовали до 27 мая. Об этом сообщили в среду, 30 марта, в пресс-службе красноярского краевого суда.

— Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27.05.22 включительно, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

28 марта в Красноярске была задержана 19-летняя девушка по подозрению в убийстве своего отца и покушении на убийство малолетнего. По данным ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, днем 28 марта девушка пришла с ружьем в детский сад на улице Менжинского в Красноярске.

Оружие у нее заметила воспитатель и попыталась остановить и обезоружить злоумышленницу. В результате чего произошел случайный выстрел в стену.

Неизвестные устроили стрельбу ночью 25 марта в центре столицы. Правоохранители нашли на месте инцидента гильзы, предположительно, от травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

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