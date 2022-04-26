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Говорит, вызывайте скорую: очевидец рассказал о стрельбе в детском саду под Ульяновском

Елена Самойлова

Происшествия
Говорит, вызывайте скорую: очевидец рассказал о стрельбе в детском саду под Ульяновском
Фото: Pixabay

Подробностями о произошедшем поделилась женщина, работающая поваром в детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Telegram-канале Mash.

Женщина рассказала, что дверь в группу была открыта во время проветривания. Так злоумышленник смог беспрепятственно попасть внутрь. Он застрелил воспитательницу и двоих детей, также ранил нянечку.

Именно она и побежала за помощью к повару, попросив вызвать скорую.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибла сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления. Практически сразу же появились кадры с места стрельбы.

Позже удалось установить личность преступника, им оказался местный житель. Ружье, из которого он произвел несколько выстрелов, было зарегистрировано на его имя.

Ульяновская область Дети стрельба
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